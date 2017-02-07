Новости версия для печати Глава администрации Орла призвал коммунальные службы начать работу по уборке снега и наледи с крыш зданий Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, отметил Андрей Усиков.



Андрей Усиков, глава администрации города Орла: «Управляющим компаниям, ответственным всем, руководителям детских садов, школ, по больницам. В каждом учреждении есть ответственные за тем, кто наблюдает за этим вопросом. Поэтому мало того, что сигнальной лентой огораживают управляющие компании свои территории. Если они огородили, значит, они должны проводить работы, а не просто огородить и что до конца зимы эта лента будет там болтаться. Если эта лента натянута, значит, должен быть определен срок управляющей компанией по проведению работ – либо уборке снега, либо уборке наледи на крышах и придомовой территории. Сегодня погодные условия вы видите: послезавтра начинается потепление, солнышко уже пригревает и сосульки начинают расти. Поэтому я попрошу особого внимания, чтобы не дай Бог никому на голову не упало».





Юлия Сулим

7 февраля 2017 года







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