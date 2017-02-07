36 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в Орловской области за минувшие сутки

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вторник
7.02.2017
14:30:29
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36 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в Орловской области за минувшие суткиТравмировано 2 человека.
Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 6 февраля в 13 часов водитель, управляя автомобилем «Лада», следовал по улице Московская со стороны улицы Герцена и в районе дома №68 допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Ланос». С последующим автомобиля «Лада» с автомобилем «Киа Рио», который так же двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» получил незначительные телесные повреждения.
7 февраля в 6:15 утра водитель, управляя автомобилем «Богдан», двигался по улице Розы Люксембург со стороны улицы 5 Августа и напротив дома 52 по улице Розы Люксембург допустил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Сотрудники ГИБДД продолжают отслеживать на дорогах области нетрезвых водителей. Так, за прошедшие сутки было выявлено 8 человек, из которых четверо находились в состоянии опьянения, остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.
Татьяна Курбатова
7 февраля 2017 года
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