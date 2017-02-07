Лучшие стражи порядка Орловской области вступили в борьбу за звание суперполицейского

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вторник
7.02.2017
14:30:06
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Лучшие стражи порядка Орловской области вступили в борьбу за звание суперполицейскогоВ ведомственном конкурсе участвуют чуть больше тридцати человек.
По словам главного кадровика УМВД Юрия Гарашко, престиж ведомственных состязаний год от года растет. Конкурс проводится уже в девятый раз. В нем принимают участие, как правило, лучшие сотрудники подразделений.
Соревнования начинаются на огневом рубеже динамовского тира. Здесь претендентам надлежит блеснуть навыками владения оружием. Включенный секундомер, строгие судьи, камеры и фотовспышки – у кого-то стрельба от волнения идет вразброс, а кого-то с толку не сбить – все четыре пули попадают в «десятку».
Лучшие результаты у представителя уголовного розыска Дмитрия Герасимова – 40 выбитых очков. 80% участников показали результат за 30 очков.
В тире еще грохочут выстрелы, а в спортзале «Динамо» уже демонстрируют боевые приемы борьбы. Здесь тоже свои отстающие, и свои чемпионы. Судьи и зрители не раз испуганно ахнули: казалось, статисту придется не сладко - так достоверно проводил приемы представитель кадровой службы Александр Амельченко.
Финалисты состязаний продолжат борьбу во втором этапе конкурса. Тогда от них потребуется смекалка, творческий подход и юмор.
Иван Суверин
7 февраля 2017 года
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