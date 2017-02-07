Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Температура воздуха - ниже нормы. Что обещают синоптики на ближайшие дни?



- Личная гигиена – за свой счет. Инвалидам в регионе не выдают абсорбирующее белье.



- Звание не по уставу, а по заслугам. Стражи порядка борются в конкурсе суперполицейский.





Вести-Орёл

7 февраля 2017 года







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