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Тариф или норматив?

Жителям Орловской области придётся решить самим, как с новым законодательством управляющие компании будут начислять плату за жилищные услуги. Об этом заявил на брифинге с журналистами заместитель председателя правительства Александр Ремига.

 Изменения в законе привели к тому, что для всех жителей страны вводятся новые расчёты на оплату ОДН. Чтобы все потери электроэнергии и воды были учтены, появился для всех единый норматив. Он кратно превышает то, что было раньше. Можно ли изменить новую формулу – разбираются местные власти. Но пока региональное правительство делает свои расчёты, одна из самых крупных управляющих компаний в городе за январь выставила квитанции с федеральными показателями. К примеру, столица считает, что для уборки дома, необходимо 90 литров воды на 1 кв. метр. А наши коммунальщики уверены: они моют не только подъезд, но и подвал и даже чердак.
Александр Ремига, зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Данные управляющие компании не преследуют цели сократить расходы граждан на управление квартирными домами, а собрать как можно больше денег. Что касается разъяснения по поводу повышения или понижения норматива, я могу сказать четко, что в том разъяснительном письме, которое Минстрой подготовит, там должен быть этот пункт. После того, как он выйдет, мы дополнительно его и сами опубликуем на наших порталах. Потому что сейчас пока постановка вопроса такая: либо норматив, либо приборы учета общедомовые».
К слову, приборы учёта, например, электричества, есть практически во всех домах. И только 2% - без счетчиков. Если собственники знают, что потребляют электроэнергию и воду в меньших объемах, чем заложено в нормативе, то они должны провести общее собрание. На нем необходимо решить, что выгоднее: платить по нормативу или вернуться к оплате общедомовых нужд по счётчику.
Александр Ремига, зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Собственники принимают решение – платят по счетчику, не принимают – платят по нормативу. У нас выставляется норматив на холодную и горячую воду только в тех домах, где у нас есть вообще возможность такая – использовать воду на общедомовые нужды, то есть это специальное подсоединение к общедомовой системе, чтобы был разбор воды, и такие далеко не все дома». 
Пока областные власти ждут разъяснения от федерального центра, управляющим компаниям даны рекомендации пересчитать начисленные суммы.


Алина Чабан
7 февраля 2017 года

 


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