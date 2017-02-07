Новости версия для печати В Орле прошел концерт «Молодые дарования Орловщины» Подобное мероприятие проходит уже в 16 раз. Это стало не просто доброй традицией, а своеобразным отчетом юных музыкантов, многие из которых продолжили обучение в столице и за рубежом, и уже стали известными исполнителями. Концерт «Молодые дарования Орловщины» состоялся при поддержке Губернаторского симфонического оркестра.



Скрипачка Грета Шекмазян учится в Венском университете, параллельно играет в оркестре «Гайдн Симфони». Она и открыла программу концертом Моцарта для скрипки соль мажор. В Орел Грета приехала специально для того, чтобы принять участие в этом музыкальном празднике молодежи - в дань памяти своим первым учителям и школе, где начала заниматься.

Грета Шекмазян, скрипачка: «Училась в музыкальной школе №3, сначала у Шепелевой Ирины Сергеевны, потом у Перелыгиной Регины Сидоровны, параллельно у Мелешина Виктора Степановича, и всем огромная благодарность, потому что мы вместе начинали и они большую роль сыграли». Для того, чтобы дети стали настоящими профи, огромные усилия прикладывают и родители. На одной сцене с дирижером Орловского Губернаторского симфонического оркестра Василием Шкапцовым выступил и его сын Арсений Шкапцов, подающий надежды фаготист. Его музыкальную судьбу определила семья, и благодарность в первую очередь - папе с мамой.

Арсений Шкапцов, фаготист: «Конечно, спасибо родителям, потому что без родителей я бы, наверное, музыкантом и не стал». Отец с сыном теперь видятся нечасто - Арсений учится в итальянском городе Лугано.

Василий Шкапцов, дирижер Орловского Губернаторского симфонического оркестра: «Я сам давно ждал этого момента, когда у него будет возможность приехать к нам и поиграть. Он, на мой взгляд, уже сложившийся музыкант, и даже так получилось, что мы занимаемся с ним одним делом, он начинает дирижировать, и делает аранжировки». В этом году в программе было десять исполнителей. Прозвучали произведения Танеева, Франка, Дербенко, Жоливе.



Концерт «Молодые дарования Орловщины» - многолетняя традиция. Она замечательна тем, что и вполне состоявшиеся музыканты, и совсем юные артисты вместе выходят на одну сцену в родном городе. А Губернаторский симфонический оркестр всегда с удовольствием поддерживает этот проект и не жалеет времени для репетиций.









Эва Стасюлевич

7 февраля 2017 года







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