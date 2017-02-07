В Областном краеведческом музее открылась выставка традиционных народных искусств и ремесел

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вторник
7.02.2017
19:49:17
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В Областном краеведческом музее открылась выставка традиционных народных искусств и ремеселВыставка называется «Времен связующая нить». Музей и центр народного творчества объединили более 30 мастеров из разных уголков нашей области, которые и представили свои уникальные работы: орловский спис и кружево, ливенские гармошки, плешковскую игрушку и многое другое.
Татьяна Фролова много лет занимается женским народным костюмом. Каждая куколка у нее любовно наряжена точно так, как любили наряжаться залегощенские женщины в 18-19 веках.
Эту выставку приурочили к 115-летию Всероссийской кустарно-промышленной выставки, которая состоялась в 1902 году. Именно тогда стало понятно, что кустарная промышленность в России выходит на новый уровень. Сегодня от прежних масштабов производства остались только воспоминания, но народное творчество и мастерство по-прежнему живут и передаются из поколения в поколение.
Марина Черина знает, о чем говорит. Она мастерица с тридцатилетним стажем, чьи вышивки в технике орловский спис одинаковы с лицевой и изнаночной стороны. Терпения ей тоже не занимать. Как, впрочем, и всем мастерам, которые представили свои работы. Кружевницы детской художественной школы не раз становились лауреатами фестивалей и выставок российского и международного уровня. На выставке была представлена уникальная работа «Зимняя тройка». Это плод коллективного творчества. Ее выполнили преподаватель орловской художественной школы Мария Семенова, Татьяна Маслова и Ольга Архипова.
Собрать такую выставку нелегко, иногда даже доставить экспонаты в Орел - проблема. Орловский областной центр народного творчества приложил немало усилий, чтобы всё получилось. Здесь профессиональные художники и любители из Мценска, Ливен, Залегощенского, Новосильского, Троснянского и других районов области представили то, что бережно хранят, как самое драгоценное наследство. И, по большому счету, на всю Орловскую область осталось не так много мастеров.
Глиняная посуда и игрушки, музыкальные инструменты ручной работы, вышивки, резьба по дереву, костюмы и платья, которые носили наши прапрапрабабушки, изделия из лозы и соломы не теряют с годами и прикладной функции. И этим тоже объясняется популярность народного творчества в наши дни.
Эва Стасюлевич
7 февраля 2017 года
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