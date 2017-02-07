Новости версия для печати В Областном краеведческом музее открылась выставка традиционных народных искусств и ремесел Выставка называется «Времен связующая нить». Музей и центр народного творчества объединили более 30 мастеров из разных уголков нашей области, которые и представили свои уникальные работы: орловский спис и кружево, ливенские гармошки, плешковскую игрушку и многое другое.



Татьяна Фролова много лет занимается женским народным костюмом. Каждая куколка у нее любовно наряжена точно так, как любили наряжаться залегощенские женщины в 18-19 веках.



Эту выставку приурочили к 115-летию Всероссийской кустарно-промышленной выставки, которая состоялась в 1902 году. Именно тогда стало понятно, что кустарная промышленность в России выходит на новый уровень. Сегодня от прежних масштабов производства остались только воспоминания, но народное творчество и мастерство по-прежнему живут и передаются из поколения в поколение.

Марина Черина, мастер декоративно-прикладного искусства: «Каким терпением, каким художественным вкусом надо было обладать, чтобы при лучине, напрягая зрение, делать работы такого плана, но гораздо более высокого уровня, этот уровень для меня запределен». Марина Черина знает, о чем говорит. Она мастерица с тридцатилетним стажем, чьи вышивки в технике орловский спис одинаковы с лицевой и изнаночной стороны. Терпения ей тоже не занимать. Как, впрочем, и всем мастерам, которые представили свои работы. Кружевницы детской художественной школы не раз становились лауреатами фестивалей и выставок российского и международного уровня. На выставке была представлена уникальная работа «Зимняя тройка». Это плод коллективного творчества. Ее выполнили преподаватель орловской художественной школы Мария Семенова, Татьяна Маслова и Ольга Архипова.



Собрать такую выставку нелегко, иногда даже доставить экспонаты в Орел - проблема. Орловский областной центр народного творчества приложил немало усилий, чтобы всё получилось. Здесь профессиональные художники и любители из Мценска, Ливен, Залегощенского, Новосильского, Троснянского и других районов области представили то, что бережно хранят, как самое драгоценное наследство. И, по большому счету, на всю Орловскую область осталось не так много мастеров.

Валентина Черногорова, специалист Орловского областного центра народного творчества, куратор выставки: «У меня база данных насчитывает около сотни мастеров, но не все мастера делают именно произведения художественные. Некоторые занимаются простым крестьянским ремеслом, например, плетут корзины, плетут кружева, а на выставке представлены всё-таки произведения искусства, произведения народного искусства». Глиняная посуда и игрушки, музыкальные инструменты ручной работы, вышивки, резьба по дереву, костюмы и платья, которые носили наши прапрапрабабушки, изделия из лозы и соломы не теряют с годами и прикладной функции. И этим тоже объясняется популярность народного творчества в наши дни.





Эва Стасюлевич

7 февраля 2017 года







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