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Сегодня Железнодорожный районный суд завершает рассмотрение уголовного дела против орловского предпринимателя Сергея Будагова

Генерального директора «Орловской нивы» и владельца сети магазинов «Родное село» обвиняют в попытке дать пятимиллионную взятку руководителю регионального департамента имущества и землепользования. Сегодня Будагову предоставили последнее слово. Вести видеосъемку в зале суда журналистам запретили.

 В своем выступлении подсудимый придерживался той же риторики, что и на первых судебных заседаниях: заявил, что оказался в центре заговора, цель которого - погубить его самого и его бизнес. А деньги, которые следствие считает взяткой, чиновник, якобы, попросил в долг.
Сергей Будагов, подсудимый: «Он сказал: «Дай в долг». Тогда я сказал: «Я подумаю как, и позвоню тебе». Он же написал письмо губернатору о том, что Будагов дает ему взятку, всё предусмотрел – это как бы у него миссия: идти от обратного, любым способом спровоцировать Будагова, подставить».
В конце своего выступления, обращаясь к суду, Сергей Будагов заявил: «Исходя из сказанного, я прошу меня полностью оправдать, потому что я занимаюсь хлебом и преступником не могу быть».

Дослушав последнее слово, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Скорее всего, он станет известен уже сегодня.


Иван Суверин
7 февраля 2017 года

 


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