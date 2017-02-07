Новости версия для печати В России запускается механизм усиления контроля за оборотом лекарственных средств – маркировка каждой упаковки препаратов После обобщения опыта апробации маркировка лекарств будет внедрена во всех регионах страны, в том числе и в Орловской области.



По мнению правительства страны, эта мера воспрепятствует проникновению на фармацевтический рынок фальсифицированных и недоброкачественных медикаментов.



Пилотный проект запущен с начала февраля в шести регионах страны – Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Московской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. Идет обкатка программного обеспечения и выявление потенциальных трудностей переходного периода. Затем - после обобщения опыта апробации - маркировка лекарств будет внедрена во всех регионах страны, в том числе и в Орловской области.

Михаил Михейкин, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Орловской области: «Предполагается, что каждая упаковка лекарственного препарата будет иметь свой штрихкод, и данный лекарственный препарат можно будет отслеживать по имеющемуся штрихкоду с момента производства до момента практически утилизации или до получения потребителем». Фармацевтам введение новой системы прибавит работы, но сделает деятельность аптеки более прозрачной. При этом каждый покупатель с помощью смартфона или другого гаджета с выходом в Интернет сможет проследить весь путь купленного лекарства и убедиться в том, что это не фальсификат.





Елена Литинская

7 февраля 2017 года







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