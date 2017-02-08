Новости версия для печати 55 фальшивых банкнот выявлено на Орловщине региональным отделением банка России Чаще всего подделывают банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей.



С октября по декабрь их выявлено 27 и 26 штук соответственно. По сравнению с 2015 годом количество фальшивок снизилось на 18 единиц. Снизить активность фальшивомонетчиков удалось не только благодаря оперативной работе полиции, но и различным рейдам, когда стражи порядка проверяют бдительность продавцов. В ходе последней операции «Фальшивая купюра» ни одна из подделок в кассе не оказалась, все торговые работники отличили подделку и вызвали охрану. А полицейские напомнили им свойства фальшивых купюр. Стражи порядка напоминают: если в кошельке гражданина оказалась фальшивка, ее надо сдать в полицию, попытка сбыть банкноту будет иметь уголовные последствия.





Иван Суверин

8 февраля 2017 года







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