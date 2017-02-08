Новости версия для печати Скверы Орла «заиграют» новым светом и звуком Об этом сообщили в мэрии Орла.



310 тысяч рублей планируется потратить на восстановление освещения в сквере Ермолова. Вопрос о выделении средств будет вынесен на ближайшую сессию Горсовета. Также предусмотрена подсветка памятника герою Отечественной войны 1812 года.



А над братской могилой героев Великой Отечественной в сквере Танкистов зазвучит музыка орловского композитора Евгения Дербенко. Планируется, что у мемориала будет установлена акустическая система. По расчетам УКХ на это потребуется 240 тысяч рублей. Но деньги из бюджета тратить не будут. Ищут спонсора. И надеются, что музыка зазвучит уже в мае.





Татьяна Напольских

8 февраля 2017 года







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