Новости версия для печати Определены сроки проведения Всероссийских проверочных работ В апреле и мае четвероклассники пройдут тесты в штатном режиме. Пятиклассники и одиннадцатиклассники – в режиме апробации.



Но, как отметили в региональном центре оценки качества образования , всероссийские проверочные работы – это не итоговая аттестация, а диагностика индивидуальных достижений учеников, или, проще говоря, контрольная работа. Задания - одинаковые для всех школ страны. Ученики четвертых классов будут писать тесты по русскому, математике и окружающему миру. Для пятых классов подготовлены проверочные по русскому, математике, истории и биологии. Выпускники будут писать физику, химию, географию, биологию, историю.





Татьяна Напольских

8 февраля 2017 года







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