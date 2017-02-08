Определены сроки проведения Всероссийских проверочных работ

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среда
8.02.2017
12:57:19
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Определены сроки проведения Всероссийских проверочных работВ апреле и мае четвероклассники пройдут тесты в штатном режиме. Пятиклассники и одиннадцатиклассники – в режиме апробации.
Но, как отметили в региональном центре оценки качества образования, всероссийские проверочные работы – это не итоговая аттестация, а диагностика индивидуальных достижений учеников, или, проще говоря, контрольная работа. Задания - одинаковые для всех школ страны.
Ученики четвертых классов будут писать тесты по русскому, математике и окружающему миру. Для пятых классов подготовлены проверочные по русскому, математике, истории и биологии. Выпускники будут писать физику, химию, географию, биологию, историю.
Татьяна Напольских
8 февраля 2017 года
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