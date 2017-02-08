Новости версия для печати В конце февраля в Ливнах пройдет епархиальный форум православной молодежи Форум пройдет уже в третий раз.



На епархиальном форуме будут говорить о миссионерской, просветительской, патриотической работе с молодежью. Запланированы образовательные семинары и конференции, которые пройдут, в том числе, и в монастыре в селе Никольское Должанского района, сообщает сайт Орловской митрополии.





Татьяна Напольских

8 февраля 2017 года







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