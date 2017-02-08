Разваливающийся дом №2 по улице Жилинской привлёк внимание властей Орла

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среда
8.02.2017
12:57:21
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Разваливающийся дом №2 по улице Жилинской привлёк внимание властей ОрлаНакануне сюжет об аварийном доме был в эфире нашего телеканала. В редакцию «Вестей» обратились напуганные жильцы.
Пятый подъезд многоэтажки буквально ползет по швам. В квартирах и по стенам трещины, которые увеличиваются каждый день. Жилищная инспекция выдала предписание управляющей компании обеспечить безопасное проживание жильцам дома. Те утверждают, что сейчас это сделать нереально. Однако, учитывая, что к вопросу подключились городские власти, дело, возможно, пойдёт скорее.
Глава городской администрации поручил специалистам управления архитектуры и градостроительства исследовать дом и найти решение проблемы. Отчитаться о проделанной работе они должны на следующей неделе.
Ольга Селиверстова
8 февраля 2017 года
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