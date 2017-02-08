Новости версия для печати В день всех влюбленных орловцы получат музыкальный подарок 14 февраля в 18.30 в концертном зале Центра культуры состоится концерт лауреата Всероссийских и международных конкурсов, кавалера ордена «Молодые таланты России» Михаила Фокина.



Зрителей ожидает незабываемый вечер, ведь каждая песня в исполнении Михаила – это история, в которой звучит вся гамма человеческих чувств, а лейтмотивом, конечно, служит любовь. В творческую программу вошли лучшие произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, песни из советских кинофильмов, романсы. В концерте примут участие: муниципальный Оркестр Русских Народных Инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств Виктора Сухорослова, балет «Виктория», вокальная группа «Синяя птица», ансамбль бального танца «Вдохновение» и молодые исполнительницы Анастасия Шардыко и Анастасия Немцева.



Телефоны для справок: 72-21-95, 72-35-76.





Ольга Селиверстова

8 февраля 2017 года







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