Новости версия для печати С 1 февраля проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и стоимость набора социальных услуг Повышение коснулось более 220 тысяч федеральных льготников области



Размеры выплат ветеранам, инвалидам, Героям Советского Союза и России, Социалистического Труда и другим категориям увеличены на 5,4 %. Настолько же возросла и стоимость набора социальных услуг в денежном эквиваленте, теперь она составляет около 1 050 рублей. Напомним, соцпакет состоит из двух частей: "медицинской", предусматривающей обеспечение необходимыми лекарствами, предоставление при наличии показаний путёвки на санаторно-курортное лечение. И "транспортной", включающей бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно.





Евгения Костомарова

8 февраля 2017 года







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