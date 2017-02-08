Новости версия для печати Губернатор Орловской области дал «добро» на приобретение модульной котельной для Знаменской школы Вопрос о перспективах развития Знаменского района был рассмотрен на заседании регионального правительства.



Глава района Сергей Сёмочкин проинформировал Вадима Потомского об основных проблемах муниципального образования. В 2018 году Знаменской школе, которая является одной из центральных школ района, исполнится 20 лет. В школе на данный момент обучаются 220 человек.



Теплоснабжение школы осуществляется по теплотрассе протяжённостью более 2 километров от центральной котельной села Знаменское. Как сообщил глава района, теплотрасса находится в неудовлетворительном состоянии. По мнению Сергея Сёмочкина, для теплоснабжения школы требуется собственная модульная котельная. Уже решено сделать проектно-сметную документацию за счет средств района. Для этих целей, по словам Сёмочкина, требуется 3,6 млн. рублей. Но они быстро окупятся, уверен глава района, так как ежегодная экономия средств бюджета Знаменского района в результате установки модульной газовой котельной составит 300-400 тысяч рублей.



Вадим Потомский поручил департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области подготовить предложения по решению данного вопроса до начала нового отопительного сезона.





Вести-Орёл

8 февраля 2017 года







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