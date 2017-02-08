Губернатор Орловской области дал «добро» на приобретение модульной котельной для Знаменской школы

|
среда
8.02.2017
12:57:17
|
|
Губернатор Орловской области дал «добро» на приобретение модульной котельной для Знаменской школыВопрос о перспективах развития Знаменского района был рассмотрен на заседании регионального правительства.
Глава района Сергей Сёмочкин проинформировал Вадима Потомского об основных проблемах муниципального образования. В 2018 году Знаменской школе, которая является одной из центральных школ района, исполнится 20 лет. В школе на данный момент обучаются 220 человек.
Теплоснабжение школы осуществляется по теплотрассе протяжённостью более 2 километров от центральной котельной села Знаменское. Как сообщил глава района, теплотрасса находится в неудовлетворительном состоянии. По мнению Сергея Сёмочкина, для теплоснабжения школы требуется собственная модульная котельная. Уже решено сделать проектно-сметную документацию за счет средств района. Для этих целей, по словам Сёмочкина, требуется 3,6 млн. рублей. Но они быстро окупятся, уверен глава района, так как ежегодная экономия средств бюджета Знаменского района в результате установки модульной газовой котельной составит 300-400 тысяч рублей.
Вадим Потомский поручил департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области подготовить предложения по решению данного вопроса до начала нового отопительного сезона.
Вести-Орёл
8 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта