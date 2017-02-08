Новости версия для печати В Орле прошедшая ночь была самой морозной в этом году Такая погода очень опасна, отмечают медики. Несколько орловцев с обморожением были доставлены в больницу.



Три человека с холода попали прямиком в ожоговое отделение областной больницы за последние сутки. Там сейчас – многолюдно. Диагноз «обморожение» в общей сложности у восьми пациентов. Медики отмечают, статистика обмороженных с годами становилась только лучше. Но эта зима стала исключением. Здесь переживают вторую волну морозов.



Как рассказал врач ожогового отделения ООКБ им. МОПРа Евгений Рогов, у всех пациентов, в основном, тяжелая травма – отморожение третьей и четвертой степени. Им предстояла или предстоит ампутация конечностей – стоп или пальцев рук и ног. В основном это люди без определенного места жительства, часто они находятся в состоянии алкогольного опьянения.



В такие морозные дни медики рекомендуют не повышать градус алкоголем. Он притупляет чувство холода. Всего же с начала этого года через ожоговое отделение прошли 21 человек. Среди них были и иностранные студенты из жарких стран, для которых эта зима могла стать роковой, но, к счастью, в их случае удалось обойтись без ампутаций.





Алина Чабан

8 февраля 2017 года







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