Новости версия для печати В орловском городском Центре культуры прошла патриотическая акция, посвященная Дням воинской Славы В пятый раз на одной сцене встретились несколько поколений.



Ветераны воинской службы вспомнили лихолетье огненных сороковых и героев, отстоявших Родину. Ну а благодаря военно-патриотическому клуб «Орел», школьники смогли поближе познакомиться с оружием, военной амуницией и обмундированием.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «Мы вновь собрали молодежь, чтобы напомнить о героических традициях нашего прошлого. Чтобы на примерах, на рассказах показать молодежи, что Россия была и будет великой страной». В акции приняли участие и творческие коллективы города. Концертную программу артисты посвятили Великой Отечественной войне.





Татьяна Дьяконова

8 февраля 2017 года







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