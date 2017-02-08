Новости версия для печати В Орле состоялся вечер памяти Андрея Курнакова Народный художник СССР Андрей Ильич Курнаков ушёл из жизни семь лет назад.



Вечер памяти провели в мемориальной мастерской, созданной после смерти художника.



Гостям показали любительский фильм, где Андрей Ильич в кругу своих друзей рассуждает о творчестве. Кроме того, состоялась презентация альбома-путеводителя по мастерской мэтра, изданного к 100-летнему юбилею Курнакова.



Завершился вечер на лирической ноте. Актеры драматического театра прочитали стихотворения орловских поэтов, посвященных Андрею Курнакову, и стихи Бунина, любимые мастером.





Татьяна Дьяконова

8 февраля 2017 года







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