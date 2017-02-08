Новости версия для печати В Орловской области на федеральной дороге М-2 «Крым» в районе деревни Альшанские Выселки развёрнут мобильный пункт обогрева В связи с неблагоприятными погодными условиями приведены в состояние повышенной готовности силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области.



Минувшие сутки в регионе прошли относительно спокойно. Как сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МСЧ России по Орловской области Антон Ухин, спасатели 13 раз выезжали на вызовы. Чаще всего помощь требовалась водителям транспортных средств. В сложившихся погодных условиях многие факторы служат источниками опасности для водителя. В зимний период, кроме рано наступающей темноты, видимость на дороге ухудшают метеорологические явления.



Так, 7 февраля в 10:09 сотрудники пожарно-спасательной части №7 Ливенского района выезжали на улицу Елецкую в городе Ливны, где отбуксировали на проезжую часть автомобиль «Хёндай». В 19 часов сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Кирпичную города Орла, где из кювета отбуксировали на проезжую часть автомобиль «Газель». Менее чем через час на улице Поселковой спасатели отбуксировали грузовой автомобиль «МАН». И 8 февраля в 0:44 сотрудники отдельного поста пожарной охраны №31 Покровского района отбуксировали до кафе-гостиницы в деревне Дубинкино автомобиль «Фольксваген», в котором замёрзло дизельное топливо.



При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов – «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области – 8 (4862) 76-17-78.





Татьяна Курбатова

8 февраля 2017 года







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