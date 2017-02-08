За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 40 ДТП

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среда
8.02.2017
17:51:32
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 40 ДТПИз них - 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека получили травмы.
Как сообщила по телефону старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 7 февраля в 15:25 водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит», следовал по улице Комсомольская со стороны улицы Мопра и в районе дома 120 по улице Комсомольской допустил столкновение с автомобилем «Джип», который двигался впереди в попутном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Джип» с автомобилем «Хёндай», который двигался также впереди, в попутном направлении.
В результате этого происшествия водитель автомобиля «Джип» получил телесные повреждения, но не значительные. После оказания помощи он был отпущен.
7 февраля в 16:40 водитель, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова и в районе дома №60 в нарушение требования сигнала светофора выехал на регулируемый перекрёсток и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» получил телесные повреждения.
Татьяна Курбатова
8 февраля 2017 года
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