Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 40 ДТП Из них - 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека получили травмы.



Как сообщила по телефону старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 7 февраля в 15:25 водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит», следовал по улице Комсомольская со стороны улицы Мопра и в районе дома 120 по улице Комсомольской допустил столкновение с автомобилем «Джип», который двигался впереди в попутном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Джип» с автомобилем «Хёндай», который двигался также впереди, в попутном направлении.



В результате этого происшествия водитель автомобиля «Джип» получил телесные повреждения, но не значительные. После оказания помощи он был отпущен.



7 февраля в 16:40 водитель, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова и в районе дома №60 в нарушение требования сигнала светофора выехал на регулируемый перекрёсток и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» получил телесные повреждения.





Татьяна Курбатова

8 февраля 2017 года







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