Орловская Жилинспекция проверит необоснованные платежи за общедомовые нужды

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среда
8.02.2017
17:51:22
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Орловская Жилинспекция проверит необоснованные платежи за общедомовые нуждыПоводом стали жалобы жильцов многоквартирных домов. Жилищная инспекция будет проводить их обследование на наличие возможности отбора воды на общедомовые нужды, сообщает пресс-служба губернатора.
Специалисты Жилинспекции проверят оснащенность подъездов, технических этажей и подвалов водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также засвидетельствуют наличие у управляющих компаний схем внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и других.
Если будет выявлено, что отсутствует возможность потребления холодной и (или) горячей воды при содержании общего имущества, то взимание платы управляющими организациям за данный вид услуг будет являться неправомерным.
Татьяна Курбатова
8 февраля 2017 года
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