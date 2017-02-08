Новости версия для печати Орловская Жилинспекция проверит необоснованные платежи за общедомовые нужды Поводом стали жалобы жильцов многоквартирных домов. Жилищная инспекция будет проводить их обследование на наличие возможности отбора воды на общедомовые нужды, сообщает пресс-служба губернатора.



Специалисты Жилинспекции проверят оснащенность подъездов, технических этажей и подвалов водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также засвидетельствуют наличие у управляющих компаний схем внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и других.



Если будет выявлено, что отсутствует возможность потребления холодной и (или) горячей воды при содержании общего имущества, то взимание платы управляющими организациям за данный вид услуг будет являться неправомерным.





Татьяна Курбатова

8 февраля 2017 года







На главную страницу





