Воспитанники орловской детской хоровой школы привезли из Вологодской области 25 дипломов и кубков

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среда
8.02.2017
17:51:26
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Воспитанники орловской детской хоровой школы привезли из Вологодской области 25 дипломов и кубковХудожественное слово, фортепиано, хоровое и сольное пение – практически во всех номинациях нашим ребятам не было равных.
В Великом Устюге проходил 23 международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки». На фестивале свои таланты проявили воспитанники Орловской детской хоровой школы. Песня про зиму (а ее специально для фестиваля «В гостях у сказки» написала Ирина Хрисаниди) в исполнении хора «Орлята» не могла жюри оставить равнодушным. В итоге юные вокалисты получили призовое место. Нынешний состав хора «Орлята» впервые принял участие в конкурсе, и сразу же – в международном.
Эмоциональность и актерское мастерство орловчанки Жени Муромской подарили ей первое место в номинации «Художественное слово». Вместе с ней победу разделила и Ирина Куцына. Свою копилку наград пополнил и Ростислав Фролов. Победу у Жени Муромской ему пришлось буквально вырывать зубами. Стихотворение о мальчике, который играл с отцом в паповоз, ему теперь запомнится надолго.
А Гран-при фестиваля в номинации «Художественное слово» завоевала Анастасия Литинская.
Лучшей в игре на фортепиано стала Полина Коренева. Среди дуэтов первое место завоевали Никита Числов и Иван Царев. Специальный приз «Лучший концертмейстер» получила Диана Алешина.
Этот фестиваль стал для ребят настоящим подарком к Новому году. Четыре фестивальных дня, репетиции, выступления. На открытии ребят приветствовал настоящий Дед Мороз. И впечатлений больше не от самого конкурса, а от главного зимнего волшебника.
25 наград пополнили копилку орловской детской хоровой. Поздравляем и ждем новых побед. А их в этом году в хоровой обещают немало.
Надежда Невматулина
8 февраля 2017 года
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