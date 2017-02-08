Новости версия для печати Воспитанники орловской детской хоровой школы привезли из Вологодской области 25 дипломов и кубков Художественное слово, фортепиано, хоровое и сольное пение – практически во всех номинациях нашим ребятам не было равных.



В Великом Устюге проходил 23 международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки». На фестивале свои таланты проявили воспитанники Орловской детской хоровой школы. Песня про зиму (а ее специально для фестиваля «В гостях у сказки» написала Ирина Хрисаниди) в исполнении хора «Орлята» не могла жюри оставить равнодушным. В итоге юные вокалисты получили призовое место. Нынешний состав хора «Орлята» впервые принял участие в конкурсе, и сразу же – в международном.

Людмила Дробышевская, хормейстер орловской детской хоровой школы, руководитель хора «Орлята»: «Есть дети, которые занимаются всего полгода. Еще не такая у нас кантилена, не такая певучесть. Но это для них большой скачок вперед». Эмоциональность и актерское мастерство орловчанки Жени Муромской подарили ей первое место в номинации «Художественное слово». Вместе с ней победу разделила и Ирина Куцына. Свою копилку наград пополнил и Ростислав Фролов. Победу у Жени Муромской ему пришлось буквально вырывать зубами. Стихотворение о мальчике, который играл с отцом в паповоз, ему теперь запомнится надолго.

Ростислав Фролов, победитель XXIII международного фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки»: «В тот момент, когда я уже разошелся, у меня начал выпадать зуб. Вот поэтому у меня второе место». А Гран-при фестиваля в номинации «Художественное слово» завоевала Анастасия Литинская.



Лучшей в игре на фортепиано стала Полина Коренева. Среди дуэтов первое место завоевали Никита Числов и Иван Царев. Специальный приз «Лучший концертмейстер» получила Диана Алешина.



Этот фестиваль стал для ребят настоящим подарком к Новому году. Четыре фестивальных дня, репетиции, выступления. На открытии ребят приветствовал настоящий Дед Мороз. И впечатлений больше не от самого конкурса, а от главного зимнего волшебника.



25 наград пополнили копилку орловской детской хоровой. Поздравляем и ждем новых побед. А их в этом году в хоровой обещают немало.









Надежда Невматулина

8 февраля 2017 года







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