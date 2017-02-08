Новости версия для печати В акушерском корпусе Орловского перинатального центра открыта молитвенная комната Чтобы в центре вновь появилась молитвенная комната, попросили сами пациентки. Она была здесь до капитального ремонта и вот начала работать вновь.



Помещение будет открыто каждый день, кроме воскресенья. В недалеком будущем главный врач центра планирует построить и больничный храм.

Подробности в вечернем выпуске « Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Елена Литинская

8 февраля 2017 года







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