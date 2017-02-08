Орловский государственный университет планирует открыть военную кафедру

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среда
8.02.2017
22:05:20
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Орловский государственный университет планирует открыть военную кафедруЭто позволит сократить отток молодёжи из региона. Потому что студентам больше не нужно прерывать процесс обучения на службу в армии. Ещё планируется построить детский сад для детей преподавателей и обеспечить жильём научных сотрудников вуза.
Эти и другие амбициозные, но в то же время, вполне реальные проекты обсуждались сегодня на заседании Попечительского совета университета.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
Антон Киселёв
8 февраля 2017 года
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