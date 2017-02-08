Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Военная кафедра, деревня для ученых, конкурсы для талантливых студентов. О перспективах опорного вуза сегодня говорили на попечительском совете. - С Божией помощью. В перинатальном центре вновь открылась молитвенная комната. - Доказывают мастерство делом. Продолжается чемпионат для молодых профессионалов. - Покорили Великий Устюг. Воспитанники орловской хоровой школы побывали «В гостях у сказки».

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Вести-Орёл

8 февраля 2017 года







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