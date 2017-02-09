Сегодня в Орловской области родители одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

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четверг
9.02.2017
7:17:23
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Сегодня в Орловской области родители одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭНаш регион присоединяется к всероссийской акции под названием «День сдачи ЕГЭ родителями».
В Орле, Ливнах и Мценске родители пройдут все этапы этой процедуры. Им нужно будет зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому языку.
В областном центре пунктом приема экзамена станет гимназия № 39. Звонок на экзамен там прозвенит сегодня в 14:00.
В прошлом году первый обязательный экзамен на 100 баллов написали 36 орловцев. Для сравнения – в 2015 году «стобалльников» по русскому было на 9 меньше.
Татьяна Напольских
9 февраля 2017 года
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