Новости версия для печати Сегодня в Орловской области родители одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ Наш регион присоединяется к всероссийской акции под названием «День сдачи ЕГЭ родителями».



В Орле, Ливнах и Мценске родители пройдут все этапы этой процедуры. Им нужно будет зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому языку. В областном центре пунктом приема экзамена станет гимназия № 39. Звонок на экзамен там прозвенит сегодня в 14:00. В прошлом году первый обязательный экзамен на 100 баллов написали 36 орловцев. Для сравнения – в 2015 году «стобалльников» по русскому было на 9 меньше.





Татьяна Напольских

9 февраля 2017 года







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