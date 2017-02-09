Новости версия для печати Сегодня станут известны имена победителей чемпионата страны по стрельбе из лука Соревнования проходят в Орле с начала недели.



Претендентов на медали прислали 37 регионов России. Сегодня состоится церемония награждения. Но многие лучники не спешат паковать спортивные сумки. Ведь уже завтра будет дан старт Первенству страны. А следом пройдет Всероссийская конференция национальной федерации стрельбы из лука. Она также состоится в Орле.





Татьяна Напольских

9 февраля 2017 года







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