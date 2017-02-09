Новости версия для печати Продолжается прием заявок на участие в фестивале «Волшебный Фонарик» Он будет проводиться в четвертый раз.



Стать участниками, и, конечно, победителями, могут юные жители Орла в возрасте от 6 до 17 лет. Проявить свои творческие способности можно сразу в нескольких направлениях. Как рассказала руководитель литературно-драматической части театра «Русский стиль» Зоя Дякина, в рамках фестиваля пройдут три конкурса: на лучший рисунок, на лучшее детское сочинение, и на лучшую театральную постановку. Условия участия подробно расписаны на сайте муниципального театра «Русский стиль» в разделе «Акции и Фестивали». Именно этот театр и предоставит сцену детям для воплощения своих талантов.





Татьяна Напольских

9 февраля 2017 года







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