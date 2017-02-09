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четверг
9.02.2017
12:00:34
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Стоит ли жителям Орловской области ждать паводка и как складывается пожарная обстановка этой зимой?Ответы на эти и другие вопросы прозвучат сегодня в прямом эфире в программе «Тема дня» на «Радио России. Орёл».
Гостями и собеседниками ведущей станут сотрудники регионального МЧС.
Свои вопросы вы также можете задать по телефону 43-51-87 во время прямого эфира – с 13:20 до 14 часов.
Юлия Сулим
9 февраля 2017 года
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