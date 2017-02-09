Новости версия для печати Стоит ли жителям Орловской области ждать паводка и как складывается пожарная обстановка этой зимой? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат сегодня в прямом эфире в программе «Тема дня» на «Радио России. Орёл».



Гостями и собеседниками ведущей станут сотрудники регионального МЧС.



Свои вопросы вы также можете задать по телефону 43-51-87 во время прямого эфира – с 13:20 до 14 часов.





Юлия Сулим

9 февраля 2017 года







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