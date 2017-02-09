Новости версия для печати Родители могут записать ребенка в детский сад или школу, не выходя из дома Такую возможность жителям Орловской области предоставляет официальный Интернет-портал государственных услуг.



Также здесь можно подать заявление в учреждения профессионального и дополнительного образования или приобрести путевку в загородный лагерь. Для получения подобных услуг необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru . После подачи заявления можно будет отследить его статус на всех этапах обработки.





Татьяна Курбатова

9 февраля 2017 года







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