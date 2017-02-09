В Орле состоялось первое заседание Попечительского совета Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева

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четверг
9.02.2017
12:00:28
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В Орле состоялось первое заседание Попечительского совета Орловского государственного университета имени И. С. ТургеневаМероприятие прошло 8 февраля в Фундаментальной научной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.
Попечительский Совет Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева был создан в 2016 году. В его состав вошли уважаемые и авторитетные орловцы, работающие практически во всех отраслях народного хозяйства, сферах науки и культуры.
Первое заседание Попечительского Совета предваряла приятная процедура – почетному гражданину города Орла, руководителю региональной общественной организации «Орловское землячество» Альберту Иванову вручили знак «В память 450-летия города Орла».
Глава региона Вадим Потомский зачитал приветствие руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, члена попечительского Совета ОГУ им. И. С. Тургенева, почетного профессора вуза Геннадия Зюганова. «Уверен, что профессионализм и высочайшая ответственность членов Попечительского совета будут способствовать продвижению нашего опорного вуза на лидирующие позиции среди высших учебных заведений не только Черноземья, но и всей Российской Федерации», - отметил Геннадий Зюганов в приветствии.
На прошедшем заседании обсуждалась одна из главных целей университета на 2017 год -
открытие военной кафедры. Как отметила Ольга Пилипенко, это позволит сократить отток молодёжи из региона. Потому что студентам больше не придётся прерывать процесс обучения на службу в армии. Уже в марте представители ОГУ представят проект военной кафедры в Министерстве Обороны.
Приятных изменений будет немало У студентов появится возможность заработать. Почетный председатель Совета Федерации Егор Семенович Строев, ныне член Попечительского совета, предложил организовать в университете конкурс на лучший проект. К примеру, по экономике. Участники должны будут разработать план вывода России из экономического кризиса. Лучший проект получит денежную премию.
Губернатор области Вадим Потомский тоже включил в план развития ОГУ на этот год несколько серьёзных пунктов. Один из них - строительство детского сада для детей преподавателей, а в будущем, возможно, и целой учёной деревни, чтобы обеспечить профессорско-преподавательский состав жильём. Это должно привлечь в университет новые кадры.
Помимо этого ОГУ не остановится и в социальном развитии. Будет продолжена работа по совершенствованию научных и инфраструктурных проектов в университете и созданию подходящей образовательной среды для привлечения талантливой молодёжи.
Антон Киселёв
9 февраля 2017 года
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