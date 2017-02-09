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В Орле состоялось первое заседание Попечительского совета Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева

Мероприятие прошло 8 февраля в Фундаментальной научной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.

 Попечительский Совет Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева был создан в 2016 году. В его состав вошли уважаемые и авторитетные орловцы, работающие практически во всех отраслях народного хозяйства, сферах науки и культуры.

Первое заседание Попечительского Совета предваряла приятная процедура – почетному гражданину города Орла, руководителю региональной общественной организации «Орловское землячество» Альберту Иванову вручили знак «В память 450-летия города Орла».

Глава региона Вадим Потомский зачитал приветствие руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, члена попечительского Совета ОГУ им. И. С. Тургенева, почетного профессора вуза Геннадия Зюганова. «Уверен, что профессионализм и высочайшая ответственность членов Попечительского совета будут способствовать продвижению нашего опорного вуза на лидирующие позиции среди высших учебных заведений не только Черноземья, но и всей Российской Федерации», - отметил Геннадий Зюганов в приветствии.

На прошедшем заседании обсуждалась одна из главных целей университета на 2017 год -
открытие военной кафедры. Как отметила Ольга Пилипенко, это позволит сократить отток молодёжи из региона. Потому что студентам больше не придётся прерывать процесс обучения на службу в армии. Уже в марте представители ОГУ представят проект военной кафедры в Министерстве Обороны.
Ольга Пилипенко, и.о. ректор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»: «Военная кафедра планируется, пока по тем документам, которые прошли, на 102 человека. Это сухопутные войска. Все студенты, которые обучаются по всем направлениям, в принципе, могут проходить через военную кафедру. Мы определили базу, у нас всё для этого есть».
Приятных изменений будет немало У студентов появится возможность заработать. Почетный председатель Совета Федерации Егор Семенович Строев, ныне член Попечительского совета, предложил организовать в университете конкурс на лучший проект. К примеру, по экономике. Участники должны будут разработать план вывода России из экономического кризиса. Лучший проект получит денежную премию.
Егор Строев, почётный председатель СФ РФ: «Мы десятилетиями в Орловской области пытались создать мощную интеллектуальную базу. Мы наращивали институт за институтом. Сначала это были филиалы, начиная от культуры и машиностроительного института. Мы выделим две-три премии, серьезные. Это направление я возьму на себя, и мы послушаем, куда идет дело».
Губернатор области Вадим Потомский тоже включил в план развития ОГУ на этот год несколько серьёзных пунктов. Один из них - строительство детского сада для детей преподавателей, а в будущем, возможно, и целой учёной деревни, чтобы обеспечить профессорско-преподавательский состав жильём. Это должно привлечь в университет новые кадры.
Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Предлагаю рассмотреть вопрос о государственно-частном партнёрстве по развитию кампуса университета, в том числе строительство многоквартирного дома, или возможно рассмотреть вопрос строительства посёлка для учёных университета, для профессорско-преподавательского состава».
Помимо этого ОГУ не остановится и в социальном развитии. Будет продолжена работа по совершенствованию научных и инфраструктурных проектов в университете и созданию подходящей образовательной среды для привлечения талантливой молодёжи.




Антон Киселёв
9 февраля 2017 года

 


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