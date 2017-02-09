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четверг
9.02.2017
12:00:23
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В Орловской области проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия)В чемпионате принимают участие учащиеся средних и высших учебных заведений. 8 февраля прошёл первый день соревнований.
Участники еще не успели получить первую зарплату, но уже имеют шанс приобрести статус молодого профессионала. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи в Орловской области проводились и раньше, но так масштабно - впервые. На старт вышли 150 студентов колледжей и университетов, а также 54 школьника. Одной из конкурсных площадок стал технологический институт имени Поликарпова.
Школьникам, к примеру, были предложены задания по робототехнике.
Другие юниоры соревнуются в сфере электромонтажа. Трудятся упорно, не покладая отверток и кусачек.
Здесь же по соседству с роботами и электроцепями расположились технологи моды и специалисты инженерного дизайна в системе автоматизированного проектирования. А двумя этажами ниже - в мастерских - гремят станки. Там соревнуются токари-универсалы. В российском перечне Ворлдскиллс такой компетенции нет, так что можно сказать это уже орловское ноу-хау.
По условиям соревнований во время выполнения заданий категорически запрещается отвлекать или подсказывать конкурсантам. Эксперты строго за этим следят. Кроме того, на площадках в обязательном порядке присутствуют многочисленные посетители, в основном это орловские школьники.
Одна из задач движения Ворлдскиллс - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Предполагается, что площадки чемпионата посетит более 1000 школьников области. В рамках мероприятия пройдет обширная деловая программа, круглые столы, тренинги и мастер классы. Итоги чемпионата подведут 11 февраля.
Оксана Гранн
9 февраля 2017 года
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