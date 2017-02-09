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В Орловской области проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия)

В чемпионате принимают участие учащиеся средних и высших учебных заведений. 8 февраля прошёл первый день соревнований.

 Участники еще не успели получить первую зарплату, но уже имеют шанс приобрести статус молодого профессионала. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи в Орловской области проводились и раньше, но так масштабно - впервые. На старт вышли 150 студентов колледжей и университетов, а также 54 школьника. Одной из конкурсных площадок стал технологический институт имени Поликарпова.

Школьникам, к примеру, были предложены задания по робототехнике.
Максим Бондаренко, главный эксперт в компетенции «Мобильная робототехника» по системе «Джуниорскиллс»: «Ребята собирают с нуля робота, из определенного конструктора, затем они его программируют. Им ставятся различного рода задачи – сначала простые, к примеру, проверка каких-то базовых функций, но изо дня в день задание усложняется, и в последний день робот должен развезти товар в определенные ячейки. Всего у нас пять команд, в каждой по два человека».
Другие юниоры соревнуются в сфере электромонтажа. Трудятся упорно, не покладая отверток и кусачек.
Олег Деев, главный эксперт в компетенции «Электромонтажные работы» по системе «Джуниорскиллс»: «Они собирают стенд, который представляет собой две принципиальные схемы – пуск-реверс двигателей и схема освещения помещения. Они работают активно, заинтересовано. Я думаю, всем всё нравится».
Здесь же по соседству с роботами и электроцепями расположились технологи моды и специалисты инженерного дизайна в системе автоматизированного проектирования. А двумя этажами ниже - в мастерских - гремят станки. Там соревнуются токари-универсалы. В российском перечне Ворлдскиллс такой компетенции нет, так что можно сказать это уже орловское ноу-хау.
Евгений Бологов, член оргкомитета компетенции «Токарные работы универсальной группы» регионального чемпионата по систему «Ворлдскиллс»: «Мы планируем эту сферу продвинуть на уровень российских соревнований. Это, скажем так, только первый шаг, когда мы здесь, в Орловской области, впервые заявляем эту компетенцию и проводим так называемый презентационный тур».
По условиям соревнований во время выполнения заданий категорически запрещается отвлекать или подсказывать конкурсантам. Эксперты строго за этим следят. Кроме того, на площадках в обязательном порядке присутствуют многочисленные посетители, в основном это орловские школьники.

Одна из задач движения Ворлдскиллс - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Предполагается, что площадки чемпионата посетит более 1000 школьников области. В рамках мероприятия пройдет обширная деловая программа, круглые столы, тренинги и мастер классы. Итоги чемпионата подведут 11 февраля.




Оксана Гранн
9 февраля 2017 года

 


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