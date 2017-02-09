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В орловском перинатальном центре НКМЦ им. Круглой открыли молитвенную комнату

О том, чтобы в перинатальном центре вновь появилась молитвенная комната, попросили сами пациентки. Она здесь была до капитального ремонта и теперь открыта вновь.

 Молитвенная комната при перинатальном центре открыта в честь иконы Божьей матери «Помощь в родах». Молебны о здравии пациентов перинатального центра будут проводиться здесь каждый вторник. Будут священники просить и о врачах, чтобы господь помогал в их нелегком деле.
Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Оказание медицинской услуги принципиально отличается от понятия врачевания, потому, что нельзя лечить тело, не врачуя душу. И здесь, наверное, без веры и без помощи священнослужителя сложно обойтись». 
Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Врач знает, что никакой его опыт, никакие современные технологии, никакие лекарства не помогут без помощи Божьей». 
Людмила Жидкова помогает малышам появиться на свет в этих стенах уже почти 30 лет. Она не просто верит в поддержку свыше, она не раз наблюдала чудеса собственными глазами.
Людмила Жидкова, акушер-гинеколог второго акушерского отделения перинатального центра НКМЦ им. Круглой : «В моей практике было несколько случаев, когда после крещения в стенах данного лечебного учреждения новорожденных детей – младенцев - в первые часы жизни, в первые сутки жизни спасали им жизнь, и радость от этого очень большая». 
Сразу после освящения в молитвенную комнату потянулись будущее мамочки. Иконки маленького формата были раскуплены за несколько минут.
Виктория Киреева, пациентка перинатального центра НКМЦ им Круглой: «Очень важно это для беременных, потому что мы все переживаем за наших малышей. Очень важно прийти сюда , набрать водички, свечку поставить, помолиться». 
Часовенка будет открыта каждый день кроме выходных. Здесь можно будет не только помолиться, но и оставить записки о здравии, заказать обедни. Эти записочки в тот же день будут переданы в кафедральный собор. А в недалеком будущем главный врач центра планирует построить и больничный храм.

В молельную комнату есть вход как со стороны отделений, так и со стороны улицы, поэтому здесь помолиться смогут не только пациенты и сотрудники перинатального центра, но и все жители района Веселой Слободы, ведь здесь нет своего храма. Молельная комната будет открыта от 10 до 16 часов.




Елена Литинская
9 февраля 2017 года

 


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