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8 февраля в Орле в районе Выгонки возникли сразу два пожара

Орловским огнеборцам пришлось перераспределять силы и средства.

 Первый сигнал тревоги пришел из небольшого магазинчика на улице Ручейной. Огонь охватил постройку настолько стремительно, что к моменту прибытия пожарных торговый павильон полыхал практически целиком. Через черный ход пожарным удалось спасти кое-что из товаров. Продавщица при пожаре не пострадала.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Происходило горение в магазине практически по всей площади открытым пламенем. Сложность ликвидации пожара заключалась в особенностях конструкции магазина, выполненной при помощи сэндвич-панелей. Кроме того, здание на момент прибытия было электрифицировано и находилось под напряжением».
Спустя примерно полчаса несколько расчетов пришлось снять с тушения пожара на Ручейной, так как неподалеку, на улице Паровозной, возникло более серьезное ЧП. В доме 62 загорелась квартира, густой едкий дым окутал все 9 этажей.

Как сообщил зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Алексей Старицков, в ходе тушения пожара было спасено пять человек и двадцать человек эвакуировано из одного подъезда. Погорельцами стали женщина и малолетний ребенок. Жительница квартиры сообщила, что причиной пожара стала неисправная проводка в спальне.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хозяйка данной квартиры пыталась самостоятельно ликвидировать загорание, но у нее не получилось, в следствие чего пожар принял угрожающие размеры. Здесь позднее сообщение в пожарную охрану сыграло свою злую роль».
По-настоящему туго пришлось жильцам верхних этажей. Дышать в квартирах стало практически невозможно.

Эвакуироваться самостоятельно смогли не все. При помощи спасательных капюшонов пожарным пришлось выводить из подъезда стариков, инвалидов и детей. Но для кого-то марш-бросок сквозь густой сизый дым оказался настоящим испытанием. Пожилым людям понадобилась помощь врачей скорой помощи.

Спасая людей, пожарные не забывали и о четвероногих жильцах. Пожарные отыскали в подъезде кота, который был уже на грани гибели. Только в пожарном автомобиле четвероногий пострадавший пришел в себя.

Причины возгорания предстоит выяснить экспертам МЧС.




Иван Суверин
9 февраля 2017 года

 


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