8 февраля в Орле в районе Выгонки возникли сразу два пожара

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четверг
9.02.2017
16:03:27
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8 февраля в Орле в районе Выгонки возникли сразу два пожараОрловским огнеборцам пришлось перераспределять силы и средства.
Первый сигнал тревоги пришел из небольшого магазинчика на улице Ручейной. Огонь охватил постройку настолько стремительно, что к моменту прибытия пожарных торговый павильон полыхал практически целиком. Через черный ход пожарным удалось спасти кое-что из товаров. Продавщица при пожаре не пострадала.
Спустя примерно полчаса несколько расчетов пришлось снять с тушения пожара на Ручейной, так как неподалеку, на улице Паровозной, возникло более серьезное ЧП. В доме 62 загорелась квартира, густой едкий дым окутал все 9 этажей.
Как сообщил зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Алексей Старицков, в ходе тушения пожара было спасено пять человек и двадцать человек эвакуировано из одного подъезда. Погорельцами стали женщина и малолетний ребенок. Жительница квартиры сообщила, что причиной пожара стала неисправная проводка в спальне.
По-настоящему туго пришлось жильцам верхних этажей. Дышать в квартирах стало практически невозможно.
Эвакуироваться самостоятельно смогли не все. При помощи спасательных капюшонов пожарным пришлось выводить из подъезда стариков, инвалидов и детей. Но для кого-то марш-бросок сквозь густой сизый дым оказался настоящим испытанием. Пожилым людям понадобилась помощь врачей скорой помощи.
Спасая людей, пожарные не забывали и о четвероногих жильцах. Пожарные отыскали в подъезде кота, который был уже на грани гибели. Только в пожарном автомобиле четвероногий пострадавший пришел в себя.
Причины возгорания предстоит выяснить экспертам МЧС.
Иван Суверин
9 февраля 2017 года
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