Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- 8 февраля в Орле в районе Выгонки возникли сразу два пожара. Из многоэтажного дома на улице Паровозной пожарные спасли пять человек, двадцать – эвакуировано.



- Испытают на себе. Впервые родителям предложили сдать ЕГЭ.



- 500 тысяч растений будут высажены только в феврале. Мценские аграрии уже чувствуют приближение весны.



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Вести-Орёл

9 февраля 2017 года







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