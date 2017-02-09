Новости версия для печати В Орловской области дан официальный старт Года Экологии Этому событию было посвящено заседание, в котором приняли участие представители власти, общественности и все, кто имеет отношении к экологии в области. Воспроизводство леса, сохранение водоёмов, борьба с твёрдыми бытовыми отходами – лишь некоторые задачи этого года.



Примеров бездумного и даже жестокого отношения к природе немало. Пора спасать окружающую среду! Для этого и объявили 2017-й Годом Экологии. Региональным властям поручили ряд задач: остановить вырубку деревьев, урегулировать обращение с отходами, избавиться от несанкционированных свалок. Помимо свалок и неправильного захоронения твёрдых бытовых отходов атмосферный воздух загрязняет поток транспорта. Из-за этого с 2010 года воздух стал грязнее больше чем на 20%. Здесь помогли бы «лёгкие города». Но деревья болеют – заявили на первом совещании года экологии. И заражены не только каштаны.

Василий Новиков, мэр города Орла: «Есть вопросы, которые необходимо решать. Есть вопросы по березам, и по грибковым заболеваниям лип. Надо искать решения». Наряду с генеральным планом города власти предлагают создать и дендроплан. В год нужно высаживать как минимум по три тысячи молодых деревьев. И, конечно, ухаживать за ними. А это делать не умеем – настаивают уже общественные организации, которые наглядно продемонстрировали состояние парков и скверов города. Дискуссия переросла в жаркий спор. Отчасти решение проблем лежит на ладони. И с чего начинать - орловские власти уже знают. Вопросы от борцов за экологию - самые разные, но очевидные. В городе не хватает мусорных урн и контейнеров.

Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «Необходимо власти создать условия, чтобы были места общего пользования – контейнерные площадки для сбора и утилизации мусора. Но важно, чтобы и жители подключались. Взять, к примеру набережные рек – после выходных идешь и видишь бутылки, пакеты. Пришли, посидели, отпраздновали, тут же бросили и ушли». Что делать в Год Экологии? Решить все проблемы окружающей среды за 365 дней – не удастся. Первый шаг нужно было делать уже 1 января 2017 года. Но его отложили.

Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «Задачи стояли определенные – чтобы с 1 января 2017 годы мы приступили к стратегии экологической безопасности, к работе с твердыми бытовыми отходами и так далее. К великому сожалению, этот проект отложили до 2019 года, потому что технически многие регионы не готовы к этой работе, а жаль». Проект отложили, но план мероприятий есть – заявили областные власти. Документ с перечнем всех экологических действий находится на подписи у губернатора. Здесь же участники круглого стола снова перешли к критике. Никто из борцов за экологию его не видел, а значит поправить или добавить ничего нельзя. В проект резолюции и это пожелание тоже внесли.





Алина Чабан

9 февраля 2017 года







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