Не все орловцы готовы платить за ЖКХ с помощью пластиковых карт

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Не все орловцы готовы платить за ЖКХ с помощью пластиковых картНовшество вводит Первая городская управляющая компания. Вместо привычных бумажных квитанций там предлагают «пластиковые». На карту нанесен штрихкод. При считывании оператор автоматически получает информацию обо всех начислениях. Воспользоваться ноу-хау можно в почтовых отделениях, у операторов «Сбербанка» или в банковском терминале. Но при всех видимых плюсах есть абоненты, которые не оценили технический прогресс. Почему?
Пластиковая карта вместо привычных квитанций – во дворе дома №2 по улице Максима Горького эта тема стала предметом бурных обсуждений. Мнения разделились, но особое негодование электронный носитель вызывает у пенсионеров. Технический прогресс нежданно пришел и в их квартиры. Пожилые люди, которые с компьютером на «Вы», теперь ломают голову, где взять Интернет, и как им пользоваться. Ведь новая система предполагает полный отказ от бумажных носителей.
Инициатор «пластиковой услуги» - крупная городская управляющая компания. Только в Советском районе она обслуживает 230 многоэтажек. Внедрение карт началось с конца прошлого года. Как коммунальщики заверяют, к апрелю всех абонентов переведут на электронную систему, без права выбора.
Нина Балашова, председатель совета дома №2, ул. Максима Горького: «В наших домах живут, в основном, ветераны, ветераны труда, у многих дома нет Интернета, соответственно они не могут подключиться к Личному кабинету».
Заявления от несогласных абонентов уже ложатся на столы орловских депутатов. Жалоба передана и в прокуратуру, но на этом жильцы не останавливаются. Они хотят, чтобы о проблеме узнал губернатор.
Ирина Холдман, председатель совета дома № 13, ул. 7 Ноября: «Они ультимативно заявляют: «Если вы не возьмете эти пластиковые карты, то в апреле у вас не будет никакой альтернативы кроме этой пластиковой карты по оплате коммунальных платежей».
В управляющей компании уверяют, не так страшна система, как ее рисуют. Орловские коммунальщики переняли опыт у других регионов, где внедрение прошло успешно. По их мнению, ознакомиться с начислениями можно, не выходя из дома с помощью компьютера - в личном кабинета, а также в абонентском центре, оплата – через терминал, в банке и на почте. Да вот только пенсионеры к такому технологическому прогрессу не готовы.
Людмила Разумнева, жительница дома № 4, ул. Горького: «Понимаете, многие в окна смотрят, потому что они выйти не могут - с палочками, а им надо дойти туда, целый день стоя на улице, а потом вернуться и оплатить в «Сбербанке», а там своя толпа».
Наталья Мазуркевич, директор ООО «УК Советского района»:«Мы же предлагаем другие альтернативы получения этой информации».
Корр.: «Вы говорите об альтернативе, но делаете это как основную форму».
Наталья Мазуркевич, директор ООО «УК Советского района»: «У нас в жилищном законодательстве не написано, что мы должны именно предоставлять квитанцию в бумажном варианте. У нас в жилищном законодательстве четко прописано, что управляющая компания должна предоставить сведения, информацию о размере платы. Мы эту возможность людям предоставляем». При этом управляющая компания уверяет – переход на пластиковые карты неминуем, а это значит, что абонентам придется запастись терпением, а кому-то и записаться на компьютерные курсы, только с этим согласны, увы, не все.
Татьяна Дьяконова
9 февраля 2017 года
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