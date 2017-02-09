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Не все орловцы готовы платить за ЖКХ с помощью пластиковых карт

Новшество вводит Первая городская управляющая компания. Вместо привычных бумажных квитанций там предлагают «пластиковые». На карту нанесен штрихкод. При считывании оператор автоматически получает информацию обо всех начислениях. Воспользоваться ноу-хау можно в почтовых отделениях, у операторов «Сбербанка» или в банковском терминале. Но при всех видимых плюсах есть абоненты, которые не оценили технический прогресс. Почему?

 Пластиковая карта вместо привычных квитанций – во дворе дома №2 по улице Максима Горького эта тема стала предметом бурных обсуждений. Мнения разделились, но особое негодование электронный носитель вызывает у пенсионеров. Технический прогресс нежданно пришел и в их квартиры. Пожилые люди, которые с компьютером на «Вы», теперь ломают голову, где взять Интернет, и как им пользоваться. Ведь новая система предполагает полный отказ от бумажных носителей.
Нина Балашова, председатель совета дома №2, ул. Максима Горького: «В наших домах живут, в основном, ветераны, ветераны труда, у многих дома нет Интернета, соответственно они не могут подключиться к Личному кабинету».
Инициатор «пластиковой услуги» - крупная городская управляющая компания. Только в Советском районе она обслуживает 230 многоэтажек. Внедрение карт началось с конца прошлого года. Как коммунальщики заверяют, к апрелю всех абонентов переведут на электронную систему, без права выбора.
Ирина Холдман, председатель совета дома № 13, ул. 7 Ноября: «Они ультимативно заявляют: «Если вы не возьмете эти пластиковые карты, то в апреле у вас не будет никакой альтернативы кроме этой пластиковой карты по оплате коммунальных платежей». 
Заявления от несогласных абонентов уже ложатся на столы орловских депутатов. Жалоба передана и в прокуратуру, но на этом жильцы не останавливаются. Они хотят, чтобы о проблеме узнал губернатор.
Людмила Разумнева, жительница дома № 4, ул. Горького: «Понимаете, многие в окна смотрят, потому что они выйти не могут - с палочками, а им надо дойти туда, целый день стоя на улице, а потом вернуться и оплатить в «Сбербанке», а там своя толпа».
В управляющей компании уверяют, не так страшна система, как ее рисуют. Орловские коммунальщики переняли опыт у других регионов, где внедрение прошло успешно. По их мнению, ознакомиться с начислениями можно, не выходя из дома с помощью компьютера - в личном кабинета, а также в абонентском центре, оплата – через терминал, в банке и на почте. Да вот только пенсионеры к такому технологическому прогрессу не готовы.
Наталья Мазуркевич, директор ООО «УК Советского района»:«Мы же предлагаем другие альтернативы получения этой информации».
Корр.: «Вы говорите об альтернативе, но делаете это как основную форму».
Наталья Мазуркевич, директор ООО «УК Советского района»: «У нас в жилищном законодательстве не написано, что мы должны именно предоставлять квитанцию в бумажном варианте. У нас в жилищном законодательстве четко прописано, что управляющая компания должна предоставить сведения, информацию о размере платы. Мы эту возможность людям предоставляем».
При этом управляющая компания уверяет – переход на пластиковые карты неминуем, а это значит, что абонентам придется запастись терпением, а кому-то и записаться на компьютерные курсы, только с этим согласны, увы, не все.


Татьяна Дьяконова
9 февраля 2017 года

 


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