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Сегодня проходит второй день соревнований регионального Чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия)

Молодые профессионалы региона всю эту неделю будут выбирать лучших из лучших в чемпионате по системе Ворлдскиллс.

 Сложность выполнения заданий растет, напряжение тоже. Сегодня второй день соревнований.

Облицовщики плиткой приступили к самому сложному этапу - созданию настенных панно. Накануне они потратили немало сил на подготовку поверхности, теперь настал черед ювелирной точности.
Иван Смолянов, сертифицированный эксперт в компетенции «Облицовка плиткой» регионального чемпионата по системе «Ворлдскиллс»: «Конкурсное задание состоит из трех модулей. В первом модуле участнику соревнований нужно сделать панно, на котором изображена беседка – достопримечательность города Орла. Необходимо выдержать все размеры, перенести их с чертежа на плитку, во втором модуле нужно сделать карту Орловской области, также вынести все размеры на плитку, вырезать все и уложить, и финиширует участник выполнением третьего модуля – «2017 год».
У всех участников чемпионата в каждой компетенции одинаковое задание и на его выполнение предоставляется единое время независимо от сложности.
Антон Тюхта, главный эксперт в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР) регионального чемпионата по системе «Ворлдскиллс»: «Задание было разработано с использованием обратного моделирования, то есть, дана была готовая деталь в металле, из которой наши участники должны сделать все чертежи, поставить все размеры, и сделать ее в 3-D».
Всего в чемпионате 19 компетенций. Лучшие будут определены в каждой. Победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победители регионального этапа войдут в сборную команду молодых профессионалов для участия во всероссийских соревнованиях.


Оксана Гранн
9 февраля 2017 года

 


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