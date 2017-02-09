Новости версия для печати Сегодня проходит второй день соревнований регионального Чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия) Молодые профессионалы региона всю эту неделю будут выбирать лучших из лучших в чемпионате по системе Ворлдскиллс.



Сложность выполнения заданий растет, напряжение тоже. Сегодня второй день соревнований.



Облицовщики плиткой приступили к самому сложному этапу - созданию настенных панно. Накануне они потратили немало сил на подготовку поверхности, теперь настал черед ювелирной точности.

Иван Смолянов, сертифицированный эксперт в компетенции «Облицовка плиткой» регионального чемпионата по системе «Ворлдскиллс»: «Конкурсное задание состоит из трех модулей. В первом модуле участнику соревнований нужно сделать панно, на котором изображена беседка – достопримечательность города Орла. Необходимо выдержать все размеры, перенести их с чертежа на плитку, во втором модуле нужно сделать карту Орловской области, также вынести все размеры на плитку, вырезать все и уложить, и финиширует участник выполнением третьего модуля – «2017 год». У всех участников чемпионата в каждой компетенции одинаковое задание и на его выполнение предоставляется единое время независимо от сложности.

Антон Тюхта, главный эксперт в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР) регионального чемпионата по системе «Ворлдскиллс»: «Задание было разработано с использованием обратного моделирования, то есть, дана была готовая деталь в металле, из которой наши участники должны сделать все чертежи, поставить все размеры, и сделать ее в 3-D». Всего в чемпионате 19 компетенций. Лучшие будут определены в каждой. Победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победители регионального этапа войдут в сборную команду молодых профессионалов для участия во всероссийских соревнованиях.





Оксана Гранн

9 февраля 2017 года







На главную страницу





