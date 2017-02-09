Новости версия для печати Орловский избирком проведёт в этом году 41 избирательную кампанию по выборам в органы местного самоуправления По их результатам будут замещены 46 депутатских мандатов.



Подготовку к предстоящей работе члены избиркома сегодня обсудили с представителями отделений политических партий региона. К слову, это первое в этом году подобное совещание. Также были подведены итоги электорального цикла 2016 года. Напомним, орловцы избирали депутатов Госдумы, Областного совета и местные органы власти. В этом году единый день голосования также намечен на сентябрь.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «После окончания единого дня голосования, который в этом году состоится 10 сентября, все организаторы выборов приступят к серьёзной подготовке к федеральной избирательной кампании по выборам президента РФ». Сейчас избирком, пока длится межвыборный период, продолжает активную работу по повышению правовой культуры избирателей. Этой работе избирком посвятит 255 мероприятий по всему региону.





Антон Киселёв

9 февраля 2017 года







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