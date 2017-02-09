Новости версия для печати В Орле впервые провели пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников За парты также сели чиновники и представители силовых структур. В общей сложности экзамен сдавали 68 человек.



Для экзаменующихся подготовили аудитории в гимназии № 39. Экзамен длился по сокращенный форме – один академический час. В этой версии было 15 заданий, на понимание текста, знание лексики и грамматики. Акцию провели для того, чтобы взрослые смогли на себе ощутить экзаменационный процесс и, возможно, избавиться от излишнего волнения за детей. Процедуру экзамена воспроизвели с точностью для мелочей: инструктаж, заполнение бланков и строгая дисциплина в аудитории. Все гаджеты, как и на основном ЕГЭ, пришлось сдать. С собой – только ручка и паспорт. Родители признали такую акцию полезной. И, возможно, подобный «текст на знания» станет ежегодным. Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».





Татьяна Дьяконова

9 февраля 2017 года







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