В Орле впервые провели пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников

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четверг
9.02.2017
19:36:34
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В Орле впервые провели пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускниковЗа парты также сели чиновники и представители силовых структур. В общей сложности экзамен сдавали 68 человек.
Для экзаменующихся подготовили аудитории в гимназии № 39. Экзамен длился по сокращенный форме – один академический час. В этой версии было 15 заданий, на понимание текста, знание лексики и грамматики. Акцию провели для того, чтобы взрослые смогли на себе ощутить экзаменационный процесс и, возможно, избавиться от излишнего волнения за детей.
Процедуру экзамена воспроизвели с точностью для мелочей: инструктаж, заполнение бланков и строгая дисциплина в аудитории. Все гаджеты, как и на основном ЕГЭ, пришлось сдать. С собой – только ручка и паспорт. Родители признали такую акцию полезной. И, возможно, подобный «текст на знания» станет ежегодным.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
Татьяна Дьяконова
9 февраля 2017 года
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