Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Они вспомнили школьные годы чудесные. Как родители пережили волнения ЕГЭ? - 2017 - год коммунальной революции? Многие пенсионеры против замены бумажных квитанций на пластиковые карты. - Эксперты установили от какой искры разгорелось пламя в «Атолле». - В Мценском районе уже точно ощущают: весна не за горами.

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Вести-Орёл

9 февраля 2017 года







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