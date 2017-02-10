ЕГЭ в этом году будут сдавать 3270 орловцев

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пятница
10.02.2017
11:59:53
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ЕГЭ в этом году будут сдавать 3270 орловцевРодителям и выпускникам стоит запомнить номер «горячей линии по проведению ЕГЭ». Он будет работать на территории региона в течение всего экзаменационного периода.
Список самых популярных предметов «по выбору» - не изменился. По-прежнему, лидирует обществознание. Его выбрали две трети выпускников. На втором месте – история. На третьем – физика. Этим предметом интересуется каждый четвертый.
Практически такой же популярностью пользуется биология. Об этом сообщает сайт регионального центра оценки качества образования.
И, независимо от выбранного предмета, и родителям, и выпускникам стоит запомнить номера телефонов «горячей линии по проведению ЕГЭ» - 8 (4862) 43-25-96, 8 (4862) 73-17-79.
Телефоны будут работать на территории региона в течение всего экзаменационного периода.
Кстати, накануне родители одиннадцатиклассников писали ЕГЭ по русскому языку, чтобы понять всю процедуру, которую проходят их дети. Итоги станут известны чуть позднее.
Татьяна Напольских
10 февраля 2017 года
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