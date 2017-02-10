Беречь дороги Орловщины начнут с весны

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пятница
10.02.2017
11:59:36
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Беречь дороги Орловщины начнут с весныГубернатор подписал распоряжение об ограничении движения большегрузов. Ограничение вводится с 3 апреля.
Установлены предельно допустимые нагрузки на ось автомобилей. Подробности можно узнать на информационном портале Орловской области.
Впрочем, ограничения не коснутся международных перевозок, пассажирских автобусов и транспорта «экстренного реагирования». Временный запрет будет снят 2 мая.
Кроме того, с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия будет вводиться временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень автодорог утверждён постановлением правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501.
Татьяна Напольских
10 февраля 2017 года
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