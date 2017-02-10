Новости версия для печати Беречь дороги Орловщины начнут с весны Губернатор подписал распоряжение об ограничении движения большегрузов. Ограничение вводится с 3 апреля.



Установлены предельно допустимые нагрузки на ось автомобилей. Подробности можно узнать на информационном портале Орловской области Впрочем, ограничения не коснутся международных перевозок, пассажирских автобусов и транспорта «экстренного реагирования». Временный запрет будет снят 2 мая. Кроме того, с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия будет вводиться временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень автодорог утверждён постановлением правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501.





Татьяна Напольских

10 февраля 2017 года







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