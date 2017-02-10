Новости версия для печати Продолжается Чемпионат России по мини-футболу Сегодня орловчанки встретятся со своими давними соперницами.



Женская студенческая команда по мини-футболу на своем поле принимает команду «Снежана-Котельники» из Московской области. Девушки становились призерами Чемпионата России и финалистками Кубка России. Орловчанки побеждали в проекте «Мини-футбол – в вузы», брали «серебро» на Европейских студенческих Играх. Встречи пройдут на спортивной площадке орловского Госуниверситета сегодня и завтра.





Татьяна Напольских

10 февраля 2017 года







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