Продолжается Чемпионат России по мини-футболу

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пятница
10.02.2017
11:59:48
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Продолжается Чемпионат России по мини-футболуСегодня орловчанки встретятся со своими давними соперницами.
Женская студенческая команда по мини-футболу на своем поле принимает команду «Снежана-Котельники» из Московской области. Девушки становились призерами Чемпионата России и финалистками Кубка России. Орловчанки побеждали в проекте «Мини-футбол – в вузы», брали «серебро» на Европейских студенческих Играх. Встречи пройдут на спортивной площадке орловского Госуниверситета сегодня и завтра.
Татьяна Напольских
10 февраля 2017 года
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