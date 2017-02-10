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Пожар в торговом центре «Атолл» криминального характера не носил

Такие выводы сделали специалисты Государственного пожарного надзора.

Пожар в торговом центре «Атолл» в ОрлеЭксперты установили причину, по которой 8 января выгорело около 200 квадратных метров торговых площадей и примерно вчетверо больше помещений оказались задымлены. По мнению специалистов, начало пожару дал неисправный стартёр люминесцентной лампы. Напомним, по словам охранника, который поднял тревогу, именно светильник стал источником возгорания.
Роман Шишкин, контролер КПП ТЦ «Атолл»: «Раздался хлопок, в ноги упал плафон освещения вместе с горящей уже потолочной плиткой, об этом я оповестил свое начальство, а именно – начальника смены».
Тушение пожара в «Атолле» стало самой крупной с начала года спасательной операцией. В ней пришлось задействовать 13 пожарных караулов и множество вспомогательной техники.


Иван Суверин
10 февраля 2017 года

 


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