Пожар в торговом центре «Атолл» криминального характера не носил

|
|
Пожар в торговом центре «Атолл» криминального характера не носилТакие выводы сделали специалисты Государственного пожарного надзора.
Эксперты установили причину, по которой 8 января выгорело около 200 квадратных метров торговых площадей и примерно вчетверо больше помещений оказались задымлены. По мнению специалистов, начало пожару дал неисправный стартёр люминесцентной лампы. Напомним, по словам охранника, который поднял тревогу, именно светильник стал источником возгорания.
Тушение пожара в «Атолле» стало самой крупной с начала года спасательной операцией. В ней пришлось задействовать 13 пожарных караулов и множество вспомогательной техники.
Роман Шишкин, контролер КПП ТЦ «Атолл»: «Раздался хлопок, в ноги упал плафон освещения вместе с горящей уже потолочной плиткой, об этом я оповестил свое начальство, а именно – начальника смены».
Иван Суверин
10 февраля 2017 года
На главную страницу