Новости версия для печати На улице 7 Ноября в Орле начались долгожданные работы по консервации домов-памятников На прошлой неделе в одном из выпусков программы «Вести-Орёл» мы рассказывали, как еще прошлым летом было обещано, что дома попытаются сохранить.



Но до этого февраля там орудовали только воры, которые постарались вывезти все, что только можно. И вот сейчас все-таки начались работы по сохранению этого культурного наследия.





Ольга Селиверстова

10 февраля 2017 года







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