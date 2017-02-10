Новости версия для печати Сегодня исполняется 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина В Орле в Центральной городской библиотеке имени великого поэта состоится ряд мероприятий, посвящённых этой дате.



В 12 часов начнется литературная гостиная памяти Пушкина «Я к вам лечу воспоминаньем...», которая поможет воссоздать страницы жизни поэта. На 15 часов назначен час расследования «Дуэль без шансов на успех». Он поможет читателям еще раз задуматься над трагическими обстоятельствами последней дуэли Пушкина. В течение дня в зале электронных ресурсов на большом экране будут транслироваться видеоролики, на которых различные люди из 23 стран мира читают отрывки из романа «Евгений Онегин». Для посетителей библиотеки откроются новые экспозиции. На них – редкие издания, сувениры, фотографии, связанные с жизнью и творчеством великого поэта.





Юлия Сулим

10 февраля 2017 года







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