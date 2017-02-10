Новости версия для печати Три торговые точки в Свердловском и Дмитровском районах области продавали запрещенную спиртосодержащую продукцию Специалистами Роспотребнадзора было выявлено 133 литра подобного товара.



Всего же управлением Роспотребнадзора по Орловской области проверено 67 предприятий торговли. Вынесено 9 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 139 тысяч рублей. На основании материалов ведомства решением суда приостановлена деятельность одного предприятия торговли пищевыми продуктами.





Татьяна Курбатова

10 февраля 2017 года







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